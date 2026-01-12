Vueling ofereix descomptes del 20% en vols de Barcelona cap a Londres, Brussel·les, Zúric o Amsterdam

BARCELONA 12 gen. (EUROPA PRESS) -
Vueling ofereix, fins aquest diumenge 18 de gener, un 20% de descompte per a vols des de Barcelona cap a ciutats com Londres, Brussel·les, Zùric o Amsterdam, vàlid per viatjar entre el 19 de gener i el 21 de juny.
Segons ha informat l'aerolínia en un comunicat aquest dilluns, es tracta de destinacions "perfectes per gaudir d'una escapada urbana, descobrir la seva oferta cultural o deixar-se sorprendre per la seva gastronomia".
La promoció estarà disponible fins al 18 de gener del 2026 a través del web de Vueling, i permetrà volar entre el 19 de gener i el 21 de juny del 2026.