Vueling ofereix descomptes del 20% a destinacions com Milà, Londres i Eivissa per volar al maig i el juny

BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
Vueling, aerolínia pertanyent al grup IAG, ha presentat una nova promoció amb descomptes de fins a un 20% per viatjar entre els mesos de maig i juny a destinacions com Milà, Londres i Eivissa, informa en un comunicat aquest dimarts.
La promoció estarà disponible des d'aquest dimarts i fins al 26 d'abril en el web de Vueling i els canals habituals, per volar entre l'1 de maig i el 30 de juny en una selecció de rutes.
Entre les destinacions a les quals es pot volar amb aquesta promoció, l'aerolínia destaca capitals europees com Brussel·les, Londres, Milà i Venècia, "que es posicionen com algunes de les millors opcions per als qui busquen combinar cultura, lleure i ambient cosmopolita a preus competitius", a més de Palma i Eivissa per als qui opten per escapades al mar.