Vueling ofereix canviar gratis vols des de Barcelona programats fins a les 15 de diumenge per pluja

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
Vueling ha ofert canvis gratuïts en els vols des de Barcelona programats fins a les 15 de demà diumenge davant de l'alerta per tempestes, informa en un comunicat.
Els clients poden fer canvis per viatjar durant els propers 2 dies o demanar el reemborsament del bitllet en forma de crèdit de vol.
La companyia ha constatat que els vols programats poden patir canvis d'última hora i ha recomanat consultar l'estat del seu vol (https://www.vueling.com/es/estado-de-vuelos).