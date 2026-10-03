Publicat 03/10/2026 20:53

Vueling ofereix canviar gratis vols des de Barcelona programats fins a les 15 de diumenge per pluja

Archivo - Un avió prop de l'Aeroport de Barcelona
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha ofert canvis gratuïts en els vols des de Barcelona programats fins a les 15 de demà diumenge davant de l'alerta per tempestes, informa en un comunicat.

Els clients poden fer canvis per viatjar durant els propers 2 dies o demanar el reemborsament del bitllet en forma de crèdit de vol.

La companyia ha constatat que els vols programats poden patir canvis d'última hora i ha recomanat consultar l'estat del seu vol (https://www.vueling.com/es/estado-de-vuelos).

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