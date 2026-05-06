Vueling no preveu interrupcions de subministrament de combustible a l'estiu ni farà recàrrec en preus

BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -
Vueling ha emès aquest dimecres "un missatge de tranquil·litat i confiança a tots els seus clients" de cara a la temporada d'estiu i assegura que està operant el seu programa de vols segons el previst, ja que no preveu interrupcions en el subministrament de combustible per a aquest estiu, i garanteix que no hi haurà recàrrecs en els preus.
Així mateix, la companyia garanteix que el preu confirmat en el moment de la reserva és el preu final del bitllet i, "en cap cas, s'aplicaran recàrrecs addicionals, tot i que incrementi el cost del combustible", informa en un comunicat.
Vueling compta amb "un ampli programa de vols a més de 100 destinacions, amb múltiples opcions d'horaris en cada ruta", la qual cosa li permet oferir alternatives als seus clients davant qualsevol canvi o incidència en el pla de vol, i podran sol·licitar el reemborsament si cap opció s'adapta a les seves necessitats.