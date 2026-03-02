Vueling mostra en l'MWC una IA generativa per personalitzar i reservar vols amb la veu

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 2 (EUROPA PRESS)
Vueling ha presentat aquest dilluns en el Mobile World Congress (MWC), que se celebra al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), una nova experiència digital basada en intel·ligència artificial (IA) generativa, que permetrà als usuaris planificar i reservar el seu viatge mitjançant un reconeixement de veu.
La nova eina, anomenada Eli, és un cercador inspiracional de vols que permet als usuaris interactuar amb l'aerolínia a través del llenguatge natural, informa la companyia en un comunicat aquest dilluns.
A partir de les preferències del client --com el tipus d'escapada, el pressupost, la durada del viatge i l'experiència desitjada--, el sistema recomana destinacions, experiències i combinacions de vols adaptades a les seves necessitats.
La nova proposta de l'aerolínia vol "redefinir el concepte tradicional de cercador de viatges" per convertir-lo en un servei conversacional, obert i flexible, que permet explorar de manera més creativa la xarxa de destinacions Vueling.
A més de la recomanació, el sistema permet avançar en el procés de reserva, generant una proposta de viatge que el client pot confirmar per completar posteriorment la compra.
Vueling, única aerolínia present a l'espai expositiu "Aeroport del Futur" dins l'MWC 2026, durà a terme les proves pilot durant els dies del congrés, amb la previsió que la solució es desplegui durant aquest any pels canals digitals de l'aerolínia.