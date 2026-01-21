Vueling mostra els seus plans per a la següent dècada al seu estand de Fitur 2026

BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
Vueling, l'aerolínia que pertany al grup IAG, assisteix a una nova edició de la Fira Internacional del Turisme (Fitur) amb un estand que mostra el camí de la companyia per a la següent dècada, explica aquest dimecres en un comunicat.
L'espai de la companyia està situat al Pavelló 10 del recinte firal d'Ifema de Madrid, que acull el saló entre el 21 i el 25 de gener.
L'aerolínia vol "reflectir la seva contribució a la connectivitat aèria a Espanya i la seva aposta de futur amb la mirada posada en el desenvolupament de la connectivitat a Espanya, elevant l'experiència dels clients i mantenint la innovació a l'ADN de la companyia".
Per fer-ho, Vueling hi és present amb un estand, en el qual vol exposar de manera innovadora i interactiva els eixos del seu full de ruta fins al 2035 i "reflectir l'ambició de continuar sent l'aerolínia de referència a Barcelona i a Espanya, i un motor de contribució socioeconòmica a les regions on opera".
Durant l'esdeveniment, l'aerolínia presentarà les novetats del programa Vueling Club, que estrenarà en les pròximes setmanes, a més de presentar al detall la temporada d'estiu 2026, amb els seients programats a Espanya cap a destinacions nacionals i internacionals.