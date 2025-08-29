Vueling llança una promoció amb vols a 25 euros per viatjar entre setembre i desembre

BARCELONA 29 ago. (EUROPA PRESS) -
L'aerolínia Vueling ha llançat una promoció que permet adquirir vols a 25 euros per viatjar entre el 29 setembre i el 14 de desembre.
La promoció està disponible fins a aquest diumenge 31 d'agost a la pàgina web de la companyia, segons ha informat aquest divendres en un comunicat.
Entre les destinacions principals als quals viatjar des de Barcelona, destaquen capitals europees com Londres (Anglaterra), Berlín (Alemanya), Brussel·les (Bèlgica) o Amsterdam (Països Baixos).