Vueling llança una promoció amb bitllets des de 16 euros que estarà activa fins a la Mercè

BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
Vueling ha anunciat una promoció amb bitllets des de 16 euros per viatjar fins al 31 de març que estarà disponible fins al 24 de setembre, el dia de la Mercè, segons ha informat aquest dijous en un comunicat.
Entre les destinacions principals de la promoció, des de Barcelona es pot volar a les Balears, Londres (Regne Unit) o Milà (Itàlia).
A més a més, fins al 24 de setembre, els socis de Vueling Club es podran beneficiar d'un 25% de descompte en abonar totalment o parcialment els bitllets amb Avios en les rutes seleccionades.