Vueling invertirà 5.000 milions per arribar als 60 milions de passatgers el 2035

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -
La presidenta i consellera delegada de Vueling, Carolina Martinoli, ha explicat que l'aerolínia preveu invertir 5.000 milions d'euros fins al 2030 amb la finalitat d'arribar als 60 milions de passatgers anuals el 2035, respecte als 40 milions actuals.
Ho ha dit aquest dimecres en un acte en el qual ha afegit que aquesta inversió contempla la compra de la nova flota i projectes d'innovació, transició i experiència del client.
Martinoli ha recordat que, a l'agost, el grup IAG va anunciar que Vueling rebrà 50 avions Boeing nous per modernitzar la flota, i ha explicat que "almenys la meitat d'aquesta inversió" es farà a Barcelona.