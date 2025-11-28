Vueling inaugura la seva ruta entre Barcelona i Estrasburg (França)

BARCELONA 28 nov. (EUROPA PRESS) -
Vueling ha estrenat la seva ruta entre Barcelona i Estrasburg (França), el primer vol de la qual es va enlairar dijous des de l'Aeroport de Barcelona a les 17:45 hores i va aterrar a l'Aeroport d'Estrasburg a les 19:52 hores, informa en un comunicat aquest divendres.
La nova connexió comptarà amb tres vols setmanals --els dimarts, dijous i diumenges-- fins al 4 de gener del 2026, en una destinació que "es consolida així com un enclavament ideal per als qui busquen una escapada temàtica durant aquestes dates", ha argumentat l'aerolínia.
Aquesta ruta forma part de l'estratègia de Vueling per reforçar la seva xarxa internacional des de Barcelona, la seva base principal, i per posicionar-se com un "actor clau" en la connectivitat europea.