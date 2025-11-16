Vueling inaugura noves rutes des de Barcelona a Ljubljana (Eslovènia) i a Agadir (el Marroc)

BARCELONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -
Vueling ha inaugurat aquest diumenge dues noves rutes internacionals des de l'Aeroport de Barcelona: Ljubljana, capital d'Eslovènia, i Agadir, ciutat costanera del sud del Marroc.
El vol VY8670 amb destinació Ljubljana ha aterrat a les 15 hores; mentre que el vol VY8530 amb destinació Agadir ha arribat a les 10.30, marcant així l'inici oficial d'ambdues rutes, informa Vueling en un comunicat.
La nova connexió amb Ljubljana es converteix en l'únic vol directe que uneix la capital eslovena amb Barcelona i la ruta operarà dos vols setmanals els dijous i diumenges i, durant el mes de desembre, afegirà una freqüència addicional els dimarts.
Agadir disposarà de dues freqüències setmanals, els dimecres i diumenges, ampliant així l'operativa de Vueling al sud del Marroc.
Amb aquesta incorporació, l'aerolínia complementa les rutes que ja ofereix des de Barcelona a Essaouira i Marràqueix.