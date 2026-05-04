Vueling, Grifols i Russula s'incorporen al ple de la Cambra d'Espanya

MADRID 4 maig (EUROPA PRESS) -
El ple de la Cambra de Comerç d'Espanya ha acordat la incorporació de Vueling, Grifols i Russula com a nous vocals col·laboradors, amb la qual cosa reforça així la presència de companyies de referència en el màxim òrgan de representació empresarial de la institució.
El president de la Cambra de Comerç d'Espanya, José Luis Bonet, ha destacat la importància de continuar afegint empreses que aportin "valor i visió estratègica" al ple, com a mostra del compromís de l'entitat amb el desenvolupament econòmic del país i la societat en el seu conjunt.
Amb aquestes incorporacions, la Cambra d'Espanya amplia la seva base empresarial i consolida la participació de companyies estratègiques en el seu ple, que ja arriba a les 85 empreses. Actualment, el ple està integrat per 28 vocals i 57 vocals col·laboradors, que participen activament en les diferents comissions consultives, a més dels programes i activitats impulsats per la Cambra.