Vueling estrena una nova connexió entre Barcelona i Nador (Marroc)

BARCELONA 30 març (EUROPA PRESS) -
Vueling ha estrenat aquest dilluns una nova ruta entre Barcelona i Nador (el Marroc), ampliant així la connectivitat entre l'Aeroport de Barcelona i el nord del Marroc, informa l'aerolínia pertanyent al grup IAG en un comunicat.
La ruta disposarà de dues freqüències setmanals, dimecres i dissabte, que s'ampliaran a quatre durant la temporada d'estiu, dimarts, dijous, dissabte i diumenge.
Actualment, Vueling ja opera rutes entre la capital catalana amb altres ciutats del Marroc com Agadir, Essaouira, Marràqueix i Tànger, a les quals afegirà també Fes a partir de juny.