Vueling engega la campanya 'La Magia está en el aire' per celebrar les festes de Nadal

BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha engegat la campanya publicitària 'La Magia está en el aire' per celebrar les festes de Nadal, en què presenta el fet de volar "com un mitjà per a allò que realment és important", com ara retrobar-se amb persones estimades, explica en un comunicat aquest dimarts.

La campanya està formada per tres càpsules audiovisuals titulades 'Temps', 'Altura' i 'Velocitat', que exploren diferents facetes del vol combinant-les amb els gestos més humans: abraçades, mirades i moments d'emoció.

En totes es fa servir un recurs gràfic que evoca la finestra d'un avió, a través de la qual l'espectador recorda aquestes històries de retrobaments.

"Amb 'La Magia está en el aire', Vueling desitja celebrar amb tots els passatgers la capacitat de superar les distàncies i crear moments inoblidables, per recordar que volar és extraordinari", ha explicat l'aerolínia.

La campanya es difondrà a través de Movistar i TV3, també per les xarxes socials de la companyia, i publicitat exterior, que inclou una lona de 22 metres d'alçada a la plaça Francesc Macià de Barcelona.