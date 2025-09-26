Vueling col·labora amb la reobertura de la Font Màgica de Montjuïc després de la sequera

BARCELONA 26 set. (EUROPA PRESS) -
Vueling col·labora amb la reobertura de la Font Màgica de Montjuïc, que ha estat tancada des del novembre del 2022 per la sequera i que tornarà a funcionar aquest diumenge en el Piromusical de la Mercè, informa en un comunicat aquest divendres l'aerolínia.
Durant l'espectacle, la font s'il·luminarà en diferents moments amb el groc corporatiu de la companyia, en "una nova mostra del compromís de Vueling amb Barcelona".
L'aerolínia recorda que ha col·laborat amb les últimes edicions de la festa major de Barcelona i en iniciatives com el Barcelona Festival de Nadal o la Fira Mercat de Mercats.