Vueling col·labora amb l'ONG Hope and Progress en expedicions solidàries al Senegal

BARCELONA, 15 maig (EUROPA PRESS) -

L'aerolínia Vueling col·laborarà amb l'ONG Hope and Progress i el Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez de Mallorca en tres expedicions solidàries al Senegal.

Segons un comunicat d'aquest dimecres de l'aerolínia, es traslladarà atenció logística i quirúrgica a nens amb patologies greus de la regió sud del país.

En el primer viatge, que es farà dissabte, Vueling portarà cinc incubadores per a nounats destinades a millorar la supervivència de nadons prematurs.

L'expedició visitarà la població de Kolda, on es donaran les incubadores a l'Hospital Regional, i la de Kafountine, per visitar un edifici "que es podria rehabilitar i equipar per a l'obertura d'un hospital a la zona".

En el marc de l'acord signat entre les entitats, Vueling col·laborarà en el trasllat de voluntaris i el material quirúrgic que els sanitaris necessitin per a les expedicions del 2024.