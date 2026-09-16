Vueling i Cinesa signen una col·laboració per acumular descomptes en viatges en comprar entrades

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
Vueling i Cinesa han signat una col·laboració per la qual els membres de Vueling Club, el programa de fidelització de l'aerolínia, podran guanyar punts Avios amb la compra d'entrades a les sales de la companyia.
En un comunicat aquest dimecres, l'aerolínia del grup IAG explica que Cinesa s'incorpora com a soci de Vueling Club i l'oferta estarà disponible a les més de 400 sales de Cinesa a Espanya.
Els usuaris hauran d'indicar el seu número de membre durant el procés de compra, pel qual rebran 3 Avios per cada euro gastat en les entrades, sense despesa mínima, i que s'afegiran automàticament al seu compte.
Vueling ha explicat que la incorporació de Cinesa reforça l'aposta de l'aerolínia per "integrar el programa de fidelització al lleure i al dia a dia dels clients", de manera que puguin guanyar punts no únicament en volar amb la companyia, sinó també a través de compres i serveis.
Els usuaris poden fer servir els Avios de Vueling acumulats més endavant tant per accedir a vols com a altres serveis de l'aerolínia.