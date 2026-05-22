Publicat 22/05/2026 16:02

Vueling augmenta un 4% els seus vols a Barcelona per la segona Pasqua respecte al 2025

Archivo - Un avió de Vueling
VUELING - Arxiu

BARCELONA 22 maig (EUROPA PRESS) -

Vueling ha reforçat la seva operativa a l'Aeroport de Barcelona amb un 4% més de vols respecte al mateix període del 2025, amb motiu de la segona Pasqua, festiu a Barcelona i altres ciutats catalanes el pròxim 25 de maig.

Entre aquest divendres i el 25 de maig, l'aerolínia preveu operar 1.718 vols amb origen o destinació a Barcelona, un 4% més que en el mateix període del 2025, informa en un comunicat.

La companyia oferirà més 327.810 seients en aquestes connexions, també un 4% més que l'any anterior.

Contador

Contingut patrocinat