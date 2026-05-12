Vueling arriba als 1,97 milions de passatgers a l'Aeroport de Barcelona a l'abril (+4,9%)

Vueling va arribar als 1,97 milions de passatgers a l'Aeroport de Barcelona a l'abril, un 4,9% més que el mateix mes de l'any passat, informa en un comunicat aquest dimarts.
L'aeròdrom barceloní va registrar 5,1 milions de passatgers a l'abril, la qual cosa suposa un augment del 4,1% en relació amb el mateix mes del 2025, en què l'acumulat des de principis d'any és de 17,4 milions d'usuaris, xifra que també suposa un 4,1% més que el mateix període de l'any anterior.
De la xifra total de viatgers registrada a l'abril, 5,1 milions van ser passatgers comercials, un increment del 4,2%, i d'aquests, 3,9 milions es van moure en vols internacionals, un 3,7% més que el mateix mes del 2025.