Vueling anuncia una promoció per comprar vols des de 26 euros fins al 2 d'agost

BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
Vueling ha presentat la campanya de promoció 'Last Call', amb la qual ofereix vols des de 26 euros fins al 2 d'agost, per viatjar des de l'1 d'agost fins al 31 d'octubre, informa en un comunicat aquest dimarts.
Entre les destinacions incloses en la campanya hi ha ciutats europees com Lisboa (Portugal), Nàpols (Itàlia) o Atenes (Grècia), a més d'opcions de sol i platja com Mallorca o Tenerife.
La venda de bitllets estarà disponible al web de Vueling i a través dels seus canals habituals i la companyia ha explicat que, amb aquesta proposta, "convida a descobrir noves destinacions i escapades d'última hora".