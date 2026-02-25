Vueling amplia 16 rutes i programa prop de 500.000 seients a Barcelona durant l'MWC

BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -
Vueling ha anunciat el reforç de la seva operativa a l'Aeroport de Barcelona durant el Mobile World Congress (MWC), amb una ampliació de 16 rutes i la programació de prop de 500.000 seients, en un comunicat aquest dimecres.
L'esdeveniment se celebra del 2 al 5 de març al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, i Vueling preveu operar 2.500 vols amb origen o destinació a Barcelona entre l'1 i el 7 de març.
La companyia incorporarà un vol addicional, entre l'1 i el 7 de març, en les rutes que uneixen Barcelona amb Alacant, París-Charles de Gaulle (França), Gènova (Itàlia), Viena (Àustria), Basilea (Suïssa), Bilbao, Atenes (Grècia), Càller (Itàlia), Hannover (Alemanya), Torí (Itàlia), Sevilla, Bari (Itàlia), Santiago i Tenerife Nord.
A més a més, sumarà dos vols en les rutes des de Barcelona fins a Birmingham (Regne Unit) i Màlaga durant aquest període.
També reforçarà l'operativa temporal entre Barcelona i Madrid, amb fins a 5 vols diaris del 2 i el 5 de març, i sumarà dos vols addicionals el diumenge 1 de març, arribant als tres viatges.