Vueling amaga codis de descompte en fragments de la llegenda de Sant Jordi a Barcelona

BARCELONA 20 abr. (EUROPA PRESS) -
Vueling ha presentat una campanya per celebrar Sant Jordi en la qual ha amagat codis de descompte en fragments de la llegenda de Sant Jordi que ha situat a diferents punts de Barcelona, informa en un comunicat aquest dilluns.
Amb el lema 'Els llibres et fan volar', l'aerolínia distribuirà per diferents punts de la ciutat fragments de la llegenda de Sant Jordi, que es podran trobar a diferents columnes publicitàries i que contindran els codis.
A més a més, durant la diada de Sant Jordi, instal·larà la Vueling Machine al Palau Robert, una màquina expenedora que regalarà un llibre als usuaris que tinguin la reserva d'un vol amb la companyia, de la mà de la plataforma Booket, i que podran contenir cinc vols dobles.