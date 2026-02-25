Vueling "amaga" cinc vols per a dues persones en guardons dels Goya a Barcelona

BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -
Vueling "ha amagat" cinc vols per a dues persones en guardons dels Premis Goya que ha repartit per diferents punts de Barcelona, amb motiu del seu patrocini en la gala de lliurament de premis, que se celebra aquest dissabte a la ciutat, informa en un comunicat aquest dimecres.
L'aerolínia ha explicat que els ciutadans que trobin els bitllets podran gaudir d'un vol per a dues persones des de Barcelona fins a "una destinació de pel·lícula".
L'acció connecta amb ciutats i regions que han servit d'escenari o inspiració per a produccions nominades en aquesta edició, com Alacant, la Corunya, Jerez de la Frontera, Cadis, Edimburg (Escòcia) o Oslo (Noruega).