Vueling acompanya joves als campaments d'estiu de l'Associació Espanyola Contra el Càncer

BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha renovat el seu compromís amb l'Associació Espanyola Contra el Càncer i com a part de la col·laboració ha facilitat el trasllat de més de 50 infants i adolescents als campaments d'estiu de l'entitat, informa en un comunicat aquest dimecres.

Els joves han viatjat des de diferents punts d'Espanya i l'objectiu és que "puguin gaudir d'uns dies de desconnexió i lleure" en els dos campaments que es fan a la Vall d'Aran (Lleida) i Sant Esteve de Palautordera (Barcelona).

Els campaments estan dirigits a aquells que tenen o han tingut un familiar proper afectat pel càncer, i, en total, aquest estiu han participat 178 menors en tots dos campaments.

La directora d'Afers Corporatius, Marca i Sostenibilitat de Vueling, Sandra Hors, ha explicat que la continuïtat de la col·laboració reafirma el "compromís amb el benestar dels nens i nenes afectats per aquesta malaltia i les seves famílies".

"Sabem que uns dies de desconnexió poden marcar una gran diferència per a ells i, per això, a Vueling ens sentim molt orgullosos de formar part d'aquesta iniciativa un any més", ha afegit.