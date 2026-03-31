Vox veu una "victòria judicial" en la sentència del TSJC sobre el decret del català a l'escola

BARCELONA 31 març (EUROPA PRESS) -
El diputat de Vox al Parlament Manuel Acosta ha qualificat de "victòria judicial" la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que anul·la parcialment el Decret 91/2024 regulador del règim lingüístic del sistema educatiu català.
"Celebrem aquesta ordre del TSJC, però malauradament creiem o sospitem que no s'executarà si veiem el llarg historial d'incompliments per part de la Generalitat", ha assegurat en una roda de premsa a la cambra catalana aquest dimarts.
Vox s'ha pronunciat així després de la decisió del tribunal aquest dilluns d'estimar parcialment el recurs de l'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB), i que implica que, mentre el Tribunal Suprem resol els recursos de cassació presentats, els preceptes anul·lats totalment o parcialment del decret queden sense aplicació.
Acosta ha afirmat que es tracta d'una "terrible garrotada judicial" per al Govern i un alleujament per a milers de famílies castellanoparlants que, a parer seu, són tractades com a estrangeres a Catalunya.
"Repugna realment sentir Illa, ahir concretament, quan diu que l'ordre del TSJC és un atac al català i al model de Catalunya", i ha acusat la Generalitat de perseguir les famílies que demanen escolaritzar els seus fills en castellà.
I ha conclòs que el model d'escola catalana "és un model fracassat, caduc" i que fa servir el català no com una riquesa, sinó com un mur d'exclusió.