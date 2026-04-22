Vox veu "hipocresia" en el PSC per la proposta de Larrosa de prohibir el burca a Lleida

LLEIDA 22 abr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha criticat la "hipocresia" del PSC per la proposta de la Paeria de Lleida de prohibir el burca a l'espai públic de la ciutat i en espais municipals mentre els socialistes continuen rebutjant aquesta mesura tant al Parlament com al Congrés, segons ell.
En una anotació a X recollida per Europa Press aquest dimecres, Garriga atribueix la mesura a la celebració de les eleccions municipals d'aquí a poc més d'un any perquè el PSC "percep l'avanç de Vox entre el seu electorat", i ha afegit que la decisió es pren tard i malament.
L'article 12 de l'ordenança de civisme de la Paeria de Lleida proposa prohibir vestimenta que oculti el rostre en espais públics per garantir "la interacció social en els termes habituals i propis d'una societat lliure i democràtica".