Publicat 22/04/2026 16:24

Vox veu "hipocresia" en el PSC per la proposta de Larrosa de prohibir el burca a Lleida

Archivo - El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

LLEIDA 22 abr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha criticat la "hipocresia" del PSC per la proposta de la Paeria de Lleida de prohibir el burca a l'espai públic de la ciutat i en espais municipals mentre els socialistes continuen rebutjant aquesta mesura tant al Parlament com al Congrés, segons ell.

En una anotació a X recollida per Europa Press aquest dimecres, Garriga atribueix la mesura a la celebració de les eleccions municipals d'aquí a poc més d'un any perquè el PSC "percep l'avanç de Vox entre el seu electorat", i ha afegit que la decisió es pren tard i malament.

L'article 12 de l'ordenança de civisme de la Paeria de Lleida proposa prohibir vestimenta que oculti el rostre en espais públics per garantir "la interacció social en els termes habituals i propis d'una societat lliure i democràtica".

Contador

Contingut patrocinat