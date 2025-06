Vox veu amb "preocupació" l'amenaça de Trump a Espanya però culpa el "capritx personal i polític" de Sánchez

MADRID 28 juny (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Vox al Congrés, Pepa Rodríguez de Millán, ha reconegut que al seu partit veuen amb "preocupació" l'amenaça llançada a Espanya pel president dels Estats Units, Donald Trump, després de la cimera de l'OTAN, i la veuen conseqüència d'un "capritx personal i polític" del president, Pedro Sánchez.

En concret, Trump va amenaçar amb represàlies comercials Espanya per negar-se a assumir el percentatge d'un 5% del PIB destinat a defensa, acordat pels aliats de l'OTAN. Sánchez va recordar al mandatari nord-americà que Espanya és una nació sobirana, però en qualsevol cas el comerç amb el país nord-americà és competència de Brussel·les.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ja es va declarar "preocupat" per la possible imposició d'aranzels per part dels Estats Units. "Una cosa és Sánchez i una altra Espanya", va dir. Ara, Rodríguez de Millán s'ha expressat en la mateixa línia, traslladant la "preocupació" de la seva formació per l'advertiment de Trump.

En qualsevol cas, culpa Sánchez per "supeditar les relacions internacionals als seus interessos personals". Per la portaveu de Vox al Congrés, l'oposició del cap de l'executiu a augmentar la despesa en defensa fins al 5% ha estat "un espectacle esperpèntic" per "acontentar els seus socis" de govern i parlamentaris.

ABANDERAR LA CAUSA DEL SOCIALISME A EUROPA

"El que no pot fer Sánchez és, en honor del seu interès personal, portar Espanya a una situació límit, deixar-nos venuts en el context internacional enfrontant-se amb el president dels Estats Units, perquè ell té la necessitat d'erigir-se com la punta de llança del socialisme a Europa i abanderar aquesta causa", ha dit en una entrevista concedida al programa 'Parlamento' de RNE, recollida per Europa Press.

Així, ha demanat unes relacions internacionals "basades en interessos que responguin al bé comú", perquè la tensió en les relacions actuals amb Washington poden afectar la seguretat i l'economia espanyoles, segons ha advertit Rodríguez de Millán.