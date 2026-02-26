Vox torna al Parlament 7.600 euros d'àpats "no subvencionables"

Una de les factures del grup d'Ignacio Garriga inclou 184 euros en alcohol "d'alta graduació"
Vox va tornar al Parlament el 18 de febrer 7.600 euros corresponents a dues factures d'uns àpats del grup parlamentari de l'any 2024 que l'Oïdoria de Comptes de la cambra ha assenyalat com "no subvencionables" en el seu informe.
Així ho ha comunicat Vox aquest dijous després que, tal com ha avançat 'Vilaweb' i ha pogut comprovar Europa Press, l'informe de l'Oïdoria de Comptes del 2024 hagi detectat dues factures per uns imports de 2.605 i 5.007 del grup parlamentari de Vox "no justificats adequadament".
En concret, la primera factura de 2.605 euros és en concepte de dinar de treball de diputats i personal del grup per a la qual no s'ha facilitat el detall dels assistents i en què s'inclou begudes alcohòliques "d'alta graduació" per un import de 184,25 euros.
La segona de les factures és d'un import de 5.007 euros en concepte de serveis de restauració en el marc d'una jornada de treball, per a la qual no s'ha facilitat el detall dels serveis ni dels assistents.
En un comunicat, Vox assegura que l'Oïdoria de Comptes els "va suggerir que es podrien considerar despeses que excedeixen les activitats pròpies del grup parlamentari" i que, anticipant-se a l'informe, van regularitzar la situació i tornar els diners.