Vox torna a demanar al Parlament celebrar un ple monogràfic per "la greu crisi de seguretat"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -
El diputat de Vox al Parlament Sergio Macián ha anunciat que el seu grup tornarà a registrar una petició per celebrar un ple monogràfic sobre "la greu crisi d'inseguretat", després que la Junta de portaveus rebutgés la seva anterior petició --també vinculada a la immigració-- per fer-lo, únicament amb el suport del PP.
Ho ha dit en una roda de premsa a la cambra catalana després de l'assassinat d'un home d'un tret al cap al carrer Balmes de Barcelona aquest dimecres al matí.
"No sé quants tirotejos calen perquè la resta de forces polítiques entenguin la necessitat de celebrar aquest debat monogràfic", i ha afirmat que Vox no es cansarà d'insistir que la principal preocupació dels catalans actualment és la inseguretat.