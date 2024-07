Vox sol·licitarà al jutge del procés que reactivi l'ordre europea de detenció contra Puigdemont

MADRID, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

Vox demanarà al jutge instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, que reactivi l'ordre europea de detenció i entrega (OEDE) contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont després que dilluns el Tribunal Suprem va rebutjar amnistiar la malversació tant per a ell com per als condemnats pel referèndum de l'1-O.

Així ho confirmen fonts jurídiques a Europa Press, que afegeixen que previsiblement aquesta petició adreçada a Llarena s'enviarà dijous. Cal recordar que Llarena, en una interlocutòria el mateix dilluns, indicava que mantenia l'ordre nacional de detenció contra l'expresident.