Vox s'erigeix per resoldre els problemes dels catalans davant un "govern continuista" d'Illa

BARCELONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha defensat que les propostes del seu partit van destinades a resoldre els problemes dels catalans davant un "govern continuista" liderat per Salvador Illa.

En la seva intervenció aquest dijous durant el debat de política general (DPG) al Parlament, ha criticat que Illa "nega que Catalunya va malament" i l'ha acusat de presentar-se com el salvador del món --textualment--.

Garriga ha sostingut que, tant amb governs socialistes com independentistes, "el que està en joc és que Catalunya torni a ser Catalunya", i ha defensat mesures com que se suprimeixi el decàleg de la Generalitat per a l'empadronament i que no s'empadroni estrangers irregulars.

També ha explicat que reclamaran que el Govern publiqui la nacionalitat dels qui reben ajuts socials i que s'apliqui un "principi de prioritat nacional" per atorgar-los, i demanaran que es modifiqui el Codi Penal per estendre l'agreujant de multireincidència en delictes de furt i estafa.

Vox també proposa la derogació de la llei del 'només sí és sí', reclama que s'augmentin les penes per als delictes sexuals, que s'abaixi l'edat penal per a aquests delictes i que "perdin la nacionalitat" els qui cometin aquests delictes, ha detallat Garriga.