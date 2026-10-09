Vox recorre contra la decisió "intempestiva" del Suprem d'aixecar l'ordre de detenció contra Puigdemont

MADRID 9 oct. (EUROPA PRESS) -
Vox ha recorregut davant el Tribunal Suprem contra la decisió "intempestiva" del magistrat instructor del procés, Pablo Llarena, d'aixecar l'ordre de detenció contra l'expresident Carles Puigdemont després de l'aval del Constitucional a l'amnistia per al delicte de malversació.
En el recurs, al qual ha tingut accés Europa Press, Vox demana al magistrat que deixi sense efecte aquesta decisió i mantingui l'ordre de detenció, que també va aixecar per als exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots tres processats i no jutjats perquè se'n van anar d'Espanya.
El partit, que exerceix d'acusació popular en la causa del procés, considera que la decisió "no s'ajusta a dret" perquè "cap dada relativa a la situació processal dels processats ha canviat: continuen declarats en rebel·lia, fora el territori nacional i sense haver comparegut".
A més a més, assenyala que el delicte de malversació "continua exclòs de l'amnistia per resolucions fermes" i "la causa resta suspesa amb relació a ells en espera que siguin trobats per a l'enjudiciament".
Vox també incideix que hi ha dues qüestions prejudicials pendents de resoldre davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que "justifiquen el manteniment de les mesures cautelars fins a la seva resolució".
A parer seu, l'única novetat és que s'ha anunciat una sentència del Constitucional que empara "una tercera persona", l'exconsellera Dolors Bassa, "la qual cosa porta a adoptar decisions que resulten intempestives i freturoses de motivació" en aquest moment processal.