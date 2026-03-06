Vox rebutja per segona vegada la investidura de María Guardiola a Extremadura

MÈRIDA (BADAJOZ), 6 (EUROPA PRESS)
Vox ha tornat a rebutjar aquest divendres en la segona votació la investidura de María Guardiola com a presidenta de la Junta d'Extremadura, que únicament ha comptat amb el suport dels 29 diputats del PP.
En aquesta segona votació, en la qual la candidata del PP necessitava la majoria simple de l'Assemblea d'Extremadura per ser investida presidenta de la Junta, Guardiola tan sols ha comptat amb els vots a favor del PP, mentre que la resta de partits (Vox, PSOE i Unides per Extremadura) han mantingut el vot en contra.
Es tracta de la segona vegada que la investidura de María Guardiola és rebutjada amb els vots en contra de tota l'oposició, el mateix resultat que es va donar en la primera celebrada aquest dimecres a l'Assemblea.