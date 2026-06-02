Vox rebutja que Feijóo negociï amb Puigdemont la moció de censura

MADRID 2 juny (EUROPA PRESS) -
Vox ha rebutjat aquest dimarts que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, negociï amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont una hipotètica moció de censura contra Pedro Sánchez, però, en tot cas, li ha exigit que la presenti ara i deixar de "marejar" els espanyols.
En una roda de premsa al Congrés, la portaveu parlamentària de Vox, Pepa Millán, ha volgut deixar clar que pel seu partit i "pel conjunt dels espanyols" és "rebutjable i com a mínim condemnable" que el PP es pugui asseure a Waterloo amb Puigdemont, líder d'un partit que ha donat "un cop d'estat", com així l'hi ha suggerit el secretari general de Junts, Jordi Turull, si vol comptar amb els vots dels seus diputats.
"Crec que no ho entendria absolutament ningú", ha insistit Millán, abans de posar en relleu que tant Junts com el PNB "han sostingut el govern més corrupte de la història, han participat de les seves corrupteles i s'han dedicat a extorsionar tots els espanyols convertint-los en moneda de canvi per obtenir tots els beneficis que es neguen al conjunt d'espanyols".
EL PSOE RIU AMB AQUESTS DEBATS
Així, la dirigent de Vox ha subratllat que el seu partit no vol "absolutament res" amb aquesta "gent" després de recalcar que el que ara urgeix, "més enllà de debats artificiosos que després es materialitzaran o no", és que el PP presenti ara una moció de censura i "deixi de marejar" els espanyols i de donar "un baló d'oxigen" al PSOE.
"Si el PP vol presentar una moció de censura per a la convocatòria immediata d'eleccions i sense cap mena de cessió als separatistes", Vox ha confirmat que hi donarà suport, "però que la presentin ara" perquè "el que no pot ser" és que el PSOE en aquests moments "rigui" presenciant un debat que, a parer seu, és "artificial si no es materialitza" quan hauria d'estar "preocupat" per una oposició "fèrria, total i frontal".
En aquest punt, Millán ha recordat que en el seu moment Vox va presentar dues mocions de censura, sabent que "no sortirien els números per tirar-la endavant", perquè estaven convençuts que el que calia fer era "desgastar" el Govern central.