Vox ratifica el seu rebuig a la investidura d'Illa però no descarta que el PP s'abstingui

MADRID, 14 maig (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Vox al Congrés, Pepa Rodríguez de Millán, ha recalcat aquest dimarts el rebuig del seu partit a la investidura de Salvador Illa a Catalunya, ja que el considera un altre "separatista", però no ha descartat que el PP s'abstingui per facilitar les coses al candidat del PSC i evitar un govern de Junts a la Generalitat.

El PSC va guanyar les eleccions catalanes diumenge, però els números d'Illa són molt ajustats i ERC ja ha anunciat que se situa a l'oposició. A més, el candidat de Junts, Carles Puigdemont, que va quedar en segona posició, ja ha anunciat la intenció de presentar-se a la investidura.

En una roda de premsa al Congrés, Rodríguez de Millán ha ratificat el rebuig de Vox a donar suport a Illa en al·legar que el PSC "és un partit separatista més". "És una pota del separatisme des de fa moltíssim temps", ha aprofundit la portaveu parlamentària.

Preguntada pel rol del PP, ha assegurat que Vox no descarta que s'abstinguin per facilitar la presidència a Illa. "Sabem que el PP no es mou per conviccions, sinó per conveniència política", ha continuat, abans de recordar els contactes que el PP va mantenir amb Junts de cara a la investidura d'Alberto Núñez Feijóo. Així, ha retret al PP els seus cops de timó, tot i que, segons ha dit, a Vox no els "sorprèn".