Vox es querella contra Sánchez, Puigdemont, el PSOE i Junts i demana al Suprem aturar la investidura

MADRID, 14 nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha presentat aquest dimarts davant el Tribunal Suprem una querella contra Pedro Sánchez, Carles Puigdemont, el PSOE i Junts per la suposada comissió dels delictes de suborn, encobriment de delictes, usurpació de funcions del poder judicial i negociacions prohibides a funcionaris públics, en el marc de les negociacions per a la investidura del candidat socialista. Com a mesura cautelar, sol·licita la suspensió del debat d'investidura, previst aquest dimecres i dijous.

En unes declaracions als mitjans davant l'alt tribunal, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha recordat que el mateix tribunal i les associacions de jutges i fiscals s'han oposat a la llei d'amnistia per als implicats en el procés, negociada per lligar els vots de Junts a la investidura de Sánchez, que consideren una "abolició de l'estat de dret, el principi de la fi de la democràcia i un atac a la divisió de poders".

Abascal, acompanyat de dirigents de Vox, ha destacat que la seva formació "confia" en l'alt tribunal i el poder judicial i en que "facin servir totes les eines legals" a la seva disposició per "aturar aquest cop".

En qualsevol cas, i independentment del resultat de la querella, Abascal creu que "el cop" també es pot aturar al Senat, i ha recordat que el seu partit ha exigit al PP que faci servir la seva majoria a la cambra alta per paralitzar la tramitació de la llei d'amnistia. "La responsabilitat és del PP", ha recalcat, després d'admetre que "sens dubte" això desencadenaria un "conflicte institucional".

QUERELLES CONTRA LES MESES DEL CONGRÉS I EL SENAT

Vox ha assegurat que es querellaran contra els membres de les meses del Congrés i el Senat si admeten a tràmit la llei que regularà la mesura de gràcia, que beneficiarà els implicats en el procés des del 2012.

Finalment, ha insistit en la importància de les mobilitzacions que des de fa dies es produeixen davant la seu del PSOE a Madrid. "Són absolutament necessàries", ha dit, després de subratllar que, si Sánchez és investit dijous, "no han de ser 12 dies, sinó 1.400". "No només negarem la legitimitat del govern, sinó la seva legalitat", ha advertit.

"Comença un període tràgic en la història d'Espanya, si no ho evitem un president en funcions absolutament àvid de poder i sense escrúpols es disposa a trepitjar l'estat de dret, eliminar la igualtat dels espanyols davant la llei, trepitjar la independència judicial i a dur a terme un canvi de règim per la porta de darrere", ha resolt.