Vox es querella contra Salvador Illa per la compra de mascaretes per 623 milions d'euros durant la pandèmia

MADRID, 23 març (EUROPA PRESS) -

Vox ha presentat una querella davant el Tribunal Suprem contra Salvador Illa per la compra de mascaretes per valor de 623 milions d'euros durant la pandèmia, període en el qual el socialista va estar al capdavant del Ministeri de Sanitat.

La formació dirigida per Santiago Abascal ha atribuït en un comunicat al llavors ministre Illa "greus irregularitats" en la compra de material sanitari i fonamenta la seva querella en presumptes delictes de prevaricació, malversació de fons i cabals públics, tràfic d'influències i frau.

La coordinadora Nacional Jurídica de Vox, Marta Castro, ha adduït que, sota el marc del Reial decret Llei 7/2020 --pel qual van suspendre els tràmits burocràtics habituals per respondre a l'impacte del coronavirus--, es van executar 56 contractes per valor de 623 milions d'euros de "manera negociada, sense publicitat, i prescindint de tot procediment administratiu".

Molts dels quals, ha incidit Castro, amb adjudicataris en els quals "no consta la seva identitat fiscal, ni cap establiment, ni a Espanya, ni fora del territori nacional, la qual cosa fa impossible identificar-los i localitzar-los, fins al punt de generar seriosos dubtes sobre la mateixa existència dels mateixos".

Així mateix, Vox ha apuntat que l'import dels contractes provindria "en principi" de les arques públiques, tot i que ha deixat la porta oberta a la possibilitat que els contractes "es van pagar irregularment amb fons procedents de la Unió Europea".

Castro ha detallat que les presumptes irregularitats haurien consistit a facilitar material defectuós per falta del mateix en el moment de la contractació, quan va haver de ser aquest el criteri pel qual objectivament suposadament s'adjudicava cada contracte a aquestes empreses i no a unes altres.

Així, l'empresa "s'hauria assegurat el contracte i guanyaria temps per prestar el servei", ha apuntat Castro per seguidament assenyalar que "en assegurar-se el contracte, també s'assegura, si escau, l'oportuna comissió".

L'organització ha defensat que aquests contractes "es van dur a terme per part del Ministeri de Sanitat, amb coneixement i autorització del ministre en tots els casos i per indicació, almenys, del llavors ministre".

Per tot això, Vox ha demanat al Tribunal Suprem que interrogui l'actual candidat del PSC per a les eleccions catalanes, i que cridi a declarar càrrecs d'aleshores com el director de l'Institut de Salut Carlos III i el director de l'Institut Nacional de Gestió Sanitària.