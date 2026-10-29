Vox es querella contra Puente al Suprem per presumpte homicidi imprudent i lesions

MADRID 29 oct. (EUROPA PRESS) -
Vox ha presentat una querella al Tribunal Suprem contra el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, per presumptes delictes d'homicidi per imprudència greu i lesions arran l'accident ferroviari d'aquest dimecres a Urda (Toledo).
En un escrit recollit per Europa Press, la formació liderada per Santiago Abascal assenyala que la querella s'adreça contra el ministre "per l'incompliment dels seus deures de direcció i control en relació amb la seguretat ferroviària i amb la supervisió de les entitats adscrites".
"No se li atribueix una responsabilitat objectiva pel càrrec ni pels actes dels seus subordinats, sinó l'omissió dels seus deures personals de garantia, amb reserva d'ampliació respecte d'aquells que en resultin responsables", afegeix.
El partit subratlla que l'alt tribunal té competències per assumir la querella tenint en compte l'aforament de Puente, i no el jutjat del municipi d'Orgaz (Toledo), encarregat de la investigació del sinistre.