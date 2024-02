Vox es querella contra Erra, Madaula (Junts) i Riera (CUP) per admetre la ILP per la independència

Demana al TSJC que els investigui per presumpta prevaricació

BARCELONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -

Vox s'ha querellat contra la presidenta del Parlament, Anna Erra (Junts), i els membres de la Mesa Aurora Madaula (Junts) i Carles Riera (CUP) pel seu vot a favor d'admetre a tràmit una iniciativa legislativa popular (ILP) registrada el 2 de febrer per Solidaritat Catalana per la Independència que demana que la cambra catalana declari la independència de Catalunya.

En la querella, presentada davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i consultada per Europa Press aquest dilluns, Vox considera que han pogut cometre un presumpte delicte de prevaricació i que els diputats van actuar de manera "arbitrària i injusta".

Valoren que la ILP admesa a tràmit "resulta palmàriament inconstitucional i tracta una matèria sobre la qual la Generalitat de Catalunya no té competències, per la qual cosa hauria d'haver estat inadmesa a tràmit, tal com van aconsellar els serveis jurídics de la cambra".

"N'hi ha prou amb llegir l'exposició de motius i l'articulat de la ILP per constatar la voluntat de ruptura del marc constitucional en la distribució territorial del poder polític" quan reclama que es proclami la independència de Catalunya, cosa que qualifiquen de negació de tot l'ordre constitucional.

Vox recorda que membres anteriors de la Mesa del Parlament han estat enjudiciats al TSJC per incomplir el "deure d'acatament" a les resolucions del Tribunal Constitucional (TC) sobre aquest assumpte.

La formació ha demanat al tribunal que citi els tres querellats com a investigats i, com a testimoni, el lletrat del Parlament i secretari de la comissió de control de la ILP, Xavier Muro.