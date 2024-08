Vox es querella contra el conseller d'Interior per la fugida de Puigdemont

Reclama de nou al Suprem que reactivi l'ordre europea de detenció contra Puigdemont



BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

Vox ha presentat aquest dijous una querella davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra el conseller d'Interior de la Generalitat en funcions, Joan Ignasi Elena, el cap del dispositiu policial i "tots aquells que han ajudat" a l'expresident Carles Puigdemont a sostreure's de l'acció de la justícia.

En un comunicat aquest dijous, Vox al·lega que els querellats han incorregut en els presumptes delictes d'omissió del deure perseguir delictes, encobriment, denegació d'auxili a l'autoritat judicial, i prevaricació.

El partit demana al TSJC que el jutge prengui declaració al cap de l'operatiu policial per aclarir "què instruccions es van donar i per què es va permetre el grau de participació delictiva en l'acte, sense que s'actués convenientment per a la detenció i persecució del colpista pròfug, Carles Puigdemont".

Al TS

A més, Vox ha tornat a reclamar al Tribunal Suprem que reactivi l'ordre europea de detenció contra Carles Puigdemont després de la nova fugida de l'expresident, que es troba en parador ignorat.

El partit que dirigeix Santiago Abascal ha dirigit aquesta petició a l'alt tribunal.

Puigdemont està processat pel Tribunal Suprem pel presumpte delicte de malversació en el marc del 'procés' que el jutge instructor, Pablo Llarena, va rebutjar amnistiar, a més de mantenir activa l'ordre nacional de detenció en contra seva.

L'ordre europea de detenció, no obstant això, està desactivada i el jutge no pot activar-la si no ho demana alguna de les parts. Així ho ha fet novament Vox, que exerceix com a acusació popular i va sol·licitar aquesta mesura per última vegada a mitjan juliol passat.