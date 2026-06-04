Vox qualifica els pressupostos d'Illa de "pagament en diferit" dels indults i l'amnistia

EUROPA PRESS-DAVID ZORRAKINO
Ramírez critica el nivell de despesa i recaptació perquè és a costa "de les butxaques" dels catalans
BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -
El diputat de Vox al Parlament Javier Ramírez ha qualificat aquest dijous els pressupostos del Govern de "pagament en diferit" dels indults i l'amnistia, després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, els hagi pactat amb ERC i els Comuns.
Ho ha dit en la seva intervenció a la cambra catalana, on els comptes afronten aquest dijous el seu primer examen: "Aquests pressupostos són el pagament en diferit dels indults i l'amnistia. El pagament dels colpistes per continuar vivint a costa de l'horari públic", i ha instat els socis del Govern a que votin la seva esmena a la totalitat i, així, forçar segons ell eleccions a Catalunya.
Ramírez ha criticat a la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, que presumeixi del nivell d'ingressos i despeses dels nous comptes públics, perquè són a costa dels impostos dels ciutadans, la qual cosa és "una estafa als catalans sense precedents".
"Presenten un pressupost amb ingressos de gairebé 50.000 milions d'euros, és a dir, un espoli fiscal. 50.000 milions que surten directament de les butxaques dels catalans, dels seus treballadors i de les seves empreses", ha expressat.
ANYS SENSE PRESSUPOSTOS
El diputat ha criticat la manca de comptes públics en els prop de 2 anys d'Illa al capdavant de la Generalitat, perquè comporten una "manca de productivitat, manca de competitivitat i deterioració dels serveis públics", i del projecte actual ha criticat el fanatisme que veu en algunes de les partides.
En aquest sentit, ha assenyalat la dotació per a la transició energètica, la promoció del català i les polítiques d'igualtat, entre d'altres, i ha considerat insuficients les partides per a la promoció del camp i la indústria, l'educació i la salut o les polítiques de famílies.