Vox, sobre que el PSC demani investigar Joan Garriga al Parlament: "Anem per molt bon camí"

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox al Parlament María García Fuster ha assegurat aquest dimarts que van "per molt bon camí" després que el PSC hagi sol·licitat a la Mesa un informe per determinar si el diputat de Vox Joan Garriga va vulnerar el codi de conducta per unes declaracions que va fer en l'anterior ple.

Així ho ha manifestat en una roda de premsa a la cambra catalana en preguntar-li per la sol·licitud dels socialistes, que volen saber si Garriga va vulnerar aquest codi en afirmar que "finançament il·legal és el que ha fet el bipartidisme durant anys i la corrupció és gastar-se els diners en drogues i putes com han fet els socialistes".

"Tinc poc a dir, ja saben que som víctimes d'una caça de bruixes. Tan se val el que fem, el que diguem o per on anem. Els grups del Govern i la resta dels grups d'aquesta cambra tenen por a l'avanç de Vox", ha apuntat García Fuster, que no veu cap novetat en el que ha passat.