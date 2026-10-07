Vox proposarà que Juanjo Aizcorbe repeteixi com a cap de llista per Barcelona en les generals

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
Vox proposarà que Juanjo Aizcorbe torni a ser el cap de llista de la formació per Barcelona en les pròximes eleccions generals del 29 de novembre.
Segons han explicat fonts del partit a Europa Press aquest dimecres, Vox avalarà aquest divendres Aizcorbe com a candidat i Carina Mejías de nou com la número dos.
En unes declaracions a Europa Press, Aizcorbe ha apuntat que "no hi ha res decidit" i les candidatures s'anuncien quan correspon, tot i que ha assegurat que està a disposició del que el partit decideixi.
"Si finalment correspon, encantat de continuar treballant pels barcelonins, per tots els ciutadans de la província de Barcelona i per Espanya", ha afegit.
Aizcorbe va ser el candidat per Barcelona en les generals del 2023 en les quals Vox va obtenir, precisament, aquests dos escons per Barcelona, l'única província en la qual va aconseguir representació.