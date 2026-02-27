Vox presentarà una esmena a la totalitat als comptes perquè "no suposen un canvi de rumb"

BARCELONA 27 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha anunciat aquest divendres que presentaran una esmena a la totalitat al projecte de pressupostos del 2026 perquè "no suposen un canvi de rumb".
"Són una continuïtat dels pressupostos anteriors pactats entre ERC, els Comuns i el PSC del 2023. No suposen un canvi de rumb a les polítiques que exigim des de Vox i no són els que els catalans necessiten", ha sostingut en una roda de premsa a la cambra catalana.
Així, ha criticat l'increment de 9.000 milions del capítol d'ingressos perquè, a parer seu, surten de l'esforç dels catalans, i també detecten carències en el capítol de despeses perquè consideren que cal més suport en àmbits com l'educació, la sanitat i la seguretat i menys per a "estructures polítiques que suposen una duplicitat, que són prescindibles i no aporten res".
A més de lamentar que Illa busqui ERC i els Comuns per tirar endavant els comptes, ha manifestat que no l'estranya que també tinguin el suport de patronals i sindicats: "Una foto que ens costa als catalans 20 milions d'euros. Són els diners que rebran i per això abracen la teta que els donarà de menjar".
També ha considerat una bona notícia que el president de la Generalitat convoqui eleccions si no pot aprovar els pressupostos perquè, en la seva opinió, seria una oportunitat per poder "revertir i canviar les polítiques que perjudiquen el dia a dia dels catalans", tot i que no ho veu creïble.