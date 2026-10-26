Vox i el PP continuen negociant la candidatura pel Senat: "El dia és llarg"

MADRID 26 oct. (EUROPA PRESS) -
Vox i el PP continuen negociant la candidatura pel Senat el dia que acaba el termini. "El dia és llarg, les bones negociacions són les que es tanquen al final", ha dit el líder de la delegació de Vox a Brussel·les, Jorge Buxadé.
Aquest dilluns finalitza el termini per presentar candidatures per als comicis, i de moment continua la incògnita sobre quina fórmula pactaran el PP i Vox pel Senat, que busca contrarestar l'acord del PSOE, Front Ampli i les esquerres territorials per concórrer conjuntament a la cambra alta.
Vox no descarta "cap opció" i ja va advertir que no tenia pressa per tancar un acord, tot i que Abascal i els dirigents del partit han rebutjat proporcionar detalls sobre les converses. Es limiten a afirmar que actuaran amb responsabilitat i recalcar el compromís del partit amb l'alternativa al PSOE i Pedro Sánchez.
Hi ha diverses opcions sobre la taula: que Vox no és present en una vintena de províncies en les quals no obtindrà representació i la cessió per part del PP de senadors autonòmics, entre d'altres.
En una entrevista a 'Herrera en Cope', recollida per Europa Press, Buxadé ha recalcat que Vox treballa "amb responsabilitat, prudència i altura de mires" i ha destacat que "el dia és llarg". "Les bones negociacions són les que es tanquen al final", ha incidit.
En qualsevol cas, el també coordinador jurídic de Vox ha deixat anar que hi haurà acord. "Ja hem posat de manifest que cap espanyol pot dubtar que sabrem fer el que hem de fer i tots els espanyols poden esperar responsabilitat de nosaltres", ha conclòs.