Vox portarà mocions d'habitatge als municipis de Barcelona província on té representació

BARCELONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -

El grup de Vox Barcelona presentarà una moció a tots els municipis de la província on té representació per "abordar de manera integral la problemàtica de l'habitatge", amb mesures com la liberalització del sòl, la construcció de més habitatge social i, textualment, una lluita ferma contra l'ocupació.

Així ho recull un comunicat després de la reunió del comitè executiu provincial, presidit pel portaveu al Parlament, Joan Garriga, d'aquest dilluns per definir els objectius de treball de cara al 2025.

Aquestes mocions estan emmarcades dins el Pla d'Habitatge, en defensa de la propietat privada i la seguretat jurídica dels propietaris, impulsat pel grup parlamentari al Parlament per donar resposta a la situació "dramàtica" de Barcelona, segons el partit.

"Vox continua creixent i consolidant-se a tota la província perquè defensem el que realment importa als ciutadans. La inseguretat i la manca d'habitatge són problemes que no poden esperar més", ha defensat Garriga.

La reunió també ha servit per acordar comunicar als seus càrrecs "la importància d'intensificar l'activitat política al carrer" i incrementar el contacte amb associacions i entitats de la societat civil.