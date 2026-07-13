Vox portarà a la justícia les ZBE de 7 municipis de la província de Barcelona

BARCELONA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -
Vox ha anunciat que interposarà recursos contenciosos-administratius contra les zones de baixes emissions (ZBE) de 7 municipis de la província de Barcelona (l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Manresa, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Mataró i Sant Cugat del Vallès) i presentarà al·legacions contra el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (PMMU) 2025-30 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
En una roda de premsa aquest dilluns, el president de Vox a Barcelona, Joan Garriga, ha sostingut que les ZBE no tenen prou justificació tècnica i socioeconòmica i ha assegurat que ja hi ha resolucions judicials que han anul·lat restriccions similars.
Després d'advertir que no donaran el braç a tòrcer, ha destacat que combatre la contaminació "no es fa penalitzant qui no es pot canviar la moto, no es pot canviar el cotxe o no es pot canviar la furgoneta".
"Les ZBE són un peatge classista, un peatge social per als qui menys tenen", ha sostingut Garriga, que creu que hi ha alternatives per millorar la qualitat de l'aire sense discriminar ningú en funció dels diners que tingui.
Aquestes alternatives, segons el també portaveu de Vox al Parlament, passen per incentivar la conservació dels cotxes, millorar el transport públic "que és un autèntic desastre" i limitar si cal, i de manera puntual, la circulació un o dos dies a l'any.
PMMU
Sobre el PMMU, el portaveu de Vox a l'AMB i regidor a l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, l'ha definit com un "corró ideològic" que pretén endurir les restriccions al vehicle privat, limitar la mobilitat i perjudicar el comerç local, els autònoms i les famílies treballadores.
En la seva opinió, suposa una "esmena a la totalitat" del model de mobilitat impulsat per les administracions metropolitanes i, a parer seu, vulnera principis bàsics com l'autonomia municipal, a més de recolzar-se en previsions d'infraestructures futures que, segons la formació, no tenen el finançament garantit.