Vox porta al Congrés un pla contra la censura i la cultura de la cancel·lació en defensa de la xarxa social d'Elon Musk

MADRID 1 maig (EUROPA PRESS) -

Vox defensarà la setmana vinent al ple del Congrés el seu pla per garantir la llibertat d'expressió enfront del que denomina ideologia woke i que inclou, entre altres coses, renunciar a la "intromissió" del Govern central en els mitjans que recull el Pla d'Acció per a la Democràcia i exigir la fi de pressions a la xarxa social X del multimilionari nord-americà Elon Musk.

Es tracta d'una proposició no de llei que es debatrà i votarà dimarts vinent en què els de Santiago Abascal demanen a la cambra baixa que insti el Govern central a garantir i respectar el dret a expressar i difondre lliurement els pensaments, idees, i opinions mitjançant qualsevol tècnica de reproducció, de manera que ningú pugui ser molestat o perseguit a causa de les seves opinions.

També demanen que es promogui, tant a nivell nacional, com a europeu i internacional, "la fi de la cultura de la cancel·lació, especialment l'exercida per les elits que promouen l'Agenda 2030 contra aquells que es manifesten en contra de la cultura woke dominant".

CONTRA LES MESURES DE VON DER LEYEN

Al fil d'aquesta qüestió, en el seu text insten també l'executiu de Pedro Sánchez que condemni la "ingerència" del fòrum de Sao Paulo en la llibertat dels ciutadans brasilers a l'hora de fer ús de les xarxes socials i que exigeixi a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, que detingui les pressions de la UE sobre la xarxa social X.

Des de Vox, en la iniciativa, recollida per Europa Press, advoquen també per protegir i respectar la llibertat de producció i creació literària, artística, científica i tècnica, així com assegurar i respectar la llibertat de càtedra o el dret a la lliure expressió dels docents.

Quant als mitjans de comunicació, exigeixen que se salvaguardi i respecti la llibertat d'informació, o el dret a transmetre i rebre lliurement informació veraç i també que es renunciï a qualsevol tipus de censura prèvia, intervenció repressiva de publicacions, enregistraments i qualsevol altre mitjà d'informació, especialment, a través de la limitació de la llibertat d'empresa.

COMUNICACIÓ PÚBLICA LLIURE

Precisament, en un altre dels punts que se sotmetrà a votació, els d'Abascal apunten directament al Pla d'Acció per a la Democràcia impulsat per l'executiu i demanen que es renunciï a qualsevol mena d'intromissió i intervenció il·legítima en l'àmbit dels mitjans de comunicació, com a parer seu pretén el Govern central, així com en l'àmbit de l'exercici de la llibertat d'expressió dels ciutadans a través de les xarxes socials.

Finalment, advoquen perquè el Govern central garanteixi i respecti una comunicació pública lliure ja que consideren que es tracta d'un "instrument indispensable per a la participació política, sense la qual no hi ha societat lliure, ni per tant sobirania nacional".