Vox porta al Congrés l'expulsió d'immigrants irregulars i la confiscació de l'Open Arms

MADRID 12 set. (EUROPA PRESS) -
Vox portarà la setmana vinent a votació al Congrés dels Diputats una moció en la qual insta el Govern central a expulsar immigrants en situació irregular, la repatriació de menors i la confiscació de l'Open Arms.
La inciativa és una moció conseqüència d'una interpel·lació urgent que la diputada de Vox Rocío de Meer va adreçar dimecres al ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la política del Govern central en matèria d'immigració.
Ara Vox aprofitarà que aquesta interpel·lació deriva en una moció que es votarà a la cambra baixa per demanar "posar fi a les polítiques d'efecte crida, de fronteres obertes i de connivència amb la immigració il·legal impulsades pel Govern d'Espanya".
De fet, en la iniciativa a la qual ha tingut accés Europa Press, la formació liderada per Santiago Abascal destaca que "Espanya està sent víctima d'una invasió immigratòria".
Així mateix, Vox sol·licita que s'expulsi "amb caràcter urgent tots els immigrants que han accedit il·legalment a Espanya". En aquesta mateixa línia, demana que es repatriï els menors estrangers no acompanyats als seus països d'origen, amb les seves famílies.
Igualment, vol que s'impulsin "les accions que siguin precises" per a la "confiscació" dels vaixells de l'ONG Proactiva Open Arms "per la seva implicació en el tràfic il·legal de persones".
També aposta per retirar tot ajut o subvenció a les entitats que col·laborin directament o indirectament amb la immigració il·legal i condicionar les concessions en aquest sentit.
Així mateix, quant a les màfies de tràfic de persones, demana impulsar "totes les mesures necessàries" per perseguir les que es lucren amb la immigració il·legal, a més de totes les organitzacions que hi col·laborin.