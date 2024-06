Vox es planteja trencar amb el PP si s'accepta el repartiment de menors migrants

MADRID, 27 juny (EUROPA PRESS) -

Vox no tanca la porta a trencar amb el PP a les autonomies on cogovernen si accepten la reforma de la llei d'estrangeria per al repartiment de menors migrants no acompanyats, una qüestió que els de Santiago Abascal descriuen com "crítica".

Així ho han avisat fonts de la direcció del partit, que han recalcat que "valoren" totes les opcions en cas que les comunitats autònomes on comparteixen executiu amb els populars acceptin aquesta distribució.

Les mateixes fonts assenyalen que "probablement" és l'assumpte més "crític" que han tractat els governs de coalició i recorden l'esquerda que l'acolliment de 13 menors va obrir en l'executiu d'Aragó. De fet, els de Santiago Abascal van demanar al PP una reunió de la comissió de seguiment del pacte de govern que va servir perquè tots dos assumissin les seves discrepàncies en matèria de migració.

La portaveu de Vox al Congrés, Pepa Rodríguez de Millán, ja va fer dimecres al·lusió a la possibilitat de convocar les comissions de seguiment dels pactes de govern si el repartiment de menors rep llum verda.

En unes declaracions als mitjans al passadís del Congrés, va insistir en el caràcter "crític" que per a la seva formació té l'assumpte de la immigració, però va demanar esperar a veure què deia el PP en aquelles autonomies on es pretén adjudicar aquesta quota de menors.